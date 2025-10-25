Hamas, Batı Şeria’daki çiftçilere yönelik saldırıları 'örgütlü terör' olarak nitelendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Batı Şeria ısrarı devam ediyor.

Aşırı sağcı bakanlar ilhak çağrılarını sürdürürken bölgedeki İsrailliler, Filistinli çiftçilere yönelik sistematik saldırılarda bulunuyor.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Hareketin yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, saldırıların "ilhak ve zorla göç ettirme planının bir parçası" olduğunu belirtti.

"SİSTEMATİK BİR TERÖR POLİTİKASIDIR"

Şedid, "Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde özellikle zeytin hasadı döneminde artan bu vahşi saldırılar, toprağı, insanı ve yaşamın tüm unsurlarını hedef alan sistematik bir terör politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Hamaslı yetkili, bu eylemlerin Gazze’deki soykırımın ardından Filistinlilere yönelik kapsamlı saldırıların bir uzantısı olduğunu, amacın "yerleşim alanlarını genişletmek, korku yaymak ve halkı topraklarından uzaklaştırmak" olduğunu vurguladı.

Şedid, Filistinlileri köy ve kasabalarında halk komitelerini güçlendirerek topraklarını savunmaya, insan hakları kuruluşlarını da "İsrailli yerleşimcilerin suçlarını belgeleyip işgalci devleti hesap vermeye zorlamaya" çağırdı.

2023'TEN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

795 ZEYTİN AĞACI ZARAR GÖRDÜ

Konsey Başkanı Muayyed Şaban, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle sezon başından bu yana yaklaşık 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini aktarmıştı.

Şaban, bu yılki zeytin sezonunu "on yılların en zor dönemi" olarak tanımlamış, İsrail’in "askeri bölge" ilanı politikasının da tarım arazilerini Filistinlilerden kopardığını vurgulamıştı.