Hamas duyurdu: Kalıcı ateşkes başladı

Gazze'de ateşkes için günlerdir müzakereler sürüyordu...

Gazze'de 67 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in bölgede 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma dünya sessiz kalmadı.

GAZZE'DE ATEŞKES KABUL EDİLDİ

Gazze'de aylarca süren saldırıların ardından İsrail, dün Hamas ile ateşkes masasına oturdu.

İsrail, Gazze'de ateşkesi kabul etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI ONAYLANACAK

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirilmişti.

Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edilmişti.

HAMAS'TAN KRİTİK AÇIKLAMA: ATEŞKES BAŞLADI

Hamas'tan Gazze'de ateşkese ilişkin kritik bir açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi...

Bir Hamas yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı duyuruldu.

Hamas, "Gazze'de kalıcı ateşkes başladı, İsrail gözaltındaki bin 950 kadın ve çocuk tutukluyu serbest bırakacak." dedi.

REFAH SINIR KAPISI ÇİFT TARAFLI AÇILIYOR

Hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, "Arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldık, hepsi savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirten el-Hayya, şu anda İsrail hapishanelerinde bulunan müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli, savaşın başlamasından bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve İsrail tarafından gözaltına alınan tüm Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılacağını açıkladı.

"HALKIMIZIN HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HAREKET ETMEYE DEVAM ETTİK"

Hamas yetkilisinin açıklamaları şöyle:

Ulusal güçle birlikte devam etmek için ve tüm diğer adımları gerçekleştirmek için, tüm hedeflerimiz — halkımızın hedeflerini gerçekleştirmek için — hareket etmeye devam ettik. Kendi devletimizin Kudüs başkentliği, kendi devletimiz olana kadar da devam edeceğiz.



İşte bu bağlamda tüm halkımızı selamlıyorum: Ara buluculara, Mısır Cumhuriyeti’ne, Katar Devleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne; aynı zamanda bize destek olan herkese, Yemen’e, Irak’a, İran’a ve bizimle dayanışma gösteren dünyanın dört bir yanından herkese; sokaklara çıkan yüzlerce, milyonlarca insana, hatta bazen adalet için çağrılarda bulunan ve özgürlük filosuyla gelen herkese, deniz aracılığıyla bize dayanışma gösteren herkese, işgale karşı hakikati destekleyen herkese teşekkür ediyorum.

"İKİ YIL BOYUNCA GAZZE MUCİZELER GERÇEKLEŞTİRDİ"