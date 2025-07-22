Hamas: Gazze'de acılarını dindirecek onurlu bir anlaşma için hareket ediyoruz

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 59 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de açlık, kara ve hava saldırıları ile ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarında açılan ateş sonucu ölümlerin arttığı, müzakere sürecinin ise devam ettiği bir ortamda Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Hamas'ın İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımda ileri gittiği bir dönemde halkın acılarına son vermek için gece gündüz ve var gücüyle çalıştığı ifade edildi.

"ONURLU BİR ANLAŞMA İÇİN HAREKET EDİYORUZ"

İsrail'in müzakere masasında elde edemediği kazanımları Filistinlilere karşı işlediği katliamlarla elde etmeye çalıştığı ve bunu da bir şantaj unsuru olarak kullandığı kaydedildi.

Ara bulucular ve ilgili tüm taraflarla çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada 'saldırıların, soykırımın ve ablukanın sona ermesi, Gazze halkının onurlu bir şekilde yaşamasını garanti edecek onurlu bir anlaşmaya varılması için Filistinli gruplarla sorumlu, rasyonel ve süratli bir şekilde istişarelerin sürdürüldüğü' aktarıldı.