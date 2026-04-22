İsa heykeline saldırı, İsrail’de Filistin'deki katliamdan daha çok tepki çekti

İsrail merkezli Haaretz, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa’yı simgeleyen bir heykeli parçalamasına verilen siyasi tepkileri mercek altına aldı. Haberde, aynı çevrelerin Filistinlilere yönelik benzer olaylarda sessiz kaldığı iddia edilerek kamuoyunda “çifte standart” tartışması yaşandığı ifade edildi.

İSA HEYKELİNE SALDIRI, BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

19 Nisan’da yaşandığı belirtilen olayda, İsrail askerinin heykeli parçalaması hem İsrail iç siyasetinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Üst düzey isimlerin olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

ASKER HAKKINDA DİSİPLİN CEZASI

İsrail ordusu, olaya karışan askere 30 gün askeri hapis cezası verildiğini duyurdu. Yetkililerin hızlı reaksiyonu dikkat çekerken, karar kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

FİLİSTİN'E KARŞI ÇİFTE STANDART

Haberde, İsrailli askerlerin Filistinlilere yönelik bazı şiddet olaylarında benzer bir tepkinin gösterilmediği ileri sürüldü. Özellikle Gazze ve Batı Şeria’daki bazı vakaların cezasız kaldığı iddiaları öne çıkarıldı.

Askerlerin sosyal medyada paylaştığı bazı görüntülerde Gazze’deki evlerin içinde çekilen videolar, savaş sonrası sahneler ve cesetlerle verilen pozlar olduğu öne sürüldü. Bu içeriklerin kamuoyunda tepki topladığı belirtildi.

Haberde, İsrailli yetkililerin dini sembollere yönelik saldırılarda hızlı tepki verirken, Filistinlilere yönelik olaylarda benzer bir refleks göstermediği yönünde eleştiriler yer aldı.

Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerin bazı olaylara yönelik açıklamaları da haberde yer aldı. Tartışmaların, İsrail iç siyasetinde ve uluslararası kamuoyunda yankı bulmaya devam ettiği ifade edildi.