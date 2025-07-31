Hamas: Gazze’de açlık krizi çözülmeden, ateşkes müzakerelerine dönmeyeceğiz

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in, temel ihtiyaçları bölgeye sokmamasından ötürü yaşanan açlık sürüyor.

Hamas cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı.

"AÇLIK KRİZİ ÇÖZÜLMEDEN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE DÖNÜLMEYECEK"

İsrail basınına konuşan iki kaynak, Hamas’ın arabuluculara Gazze Şeridi’nde açlık krizi çözülene kadar İsrail ile yapılan ateşkes müzakerelerine geri dönmeyeceğini bildirdiğini öne sürdü.

Öte yandan Katar'daki ABD ve İsrail heyeti, 24 Temmuz’da istişareler için ülkelerine geri dönmüştü.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail ile dolaylı olarak yapılan son tur ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, "Müzakerelerin son turunda açık bir ilerleme kaydedildi. Arabulucuların önerdiklerinin büyük bir kısmını kabul ettik ve onlar da bize siyonist işgalden olumlu yanıtlar iletti. İsrail’in müzakerelerden çekilmesi bizi şaşırttı" demişti.