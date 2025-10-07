Hamas: İsrail, 2 yıldır Gazze'de işlediği suçları ısrarla sürdürüyor

Gazze'de ateşkesi sağlamak için müzakereler devam ederken Hamas cephesinden önemli bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımın üzerinden iki yıl geçmesine vurgu yapıldı.

"İKİ YILDIR BÜYÜK ISTIRAPLAR SÜRÜYOR"

Açıklamada, "İki yıl geçti ve düşman halen direnen Filistin halkımıza karşı yürüttüğü acımasız savaşı ve savunmasız sivillere karşı katliamlarını ısrarla sürdürüyor. Tüm bunlar, uluslararası toplumun utanç verici sessizliği ve iş birliği ile benzeri görülmemiş bir Arap ihaneti eşliğinde gerçekleşiyor.

İki yıldır acı, zulüm, baskı, büyük ıstıraplar sürüyor ve ağır bedeller ödeniyor. Tüm bunlara rağmen direnişin gözü halen Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve tüm Filistin’in özgürlüğünde." denildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Özgürlük yolunda can veren "cesur direniş liderleri" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu şehitlerin ön saflarında, (Hamas Siyasi Büro Başkanı) İsmail Heniyye, (halefi) Yahya Sinvar, (Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı) Muhammed ed-Dayf, (Siyasi Büro Başkan Yardımcısı) Salih el-Aruri, özgürlük yolunda hayatlarını feda eden şehitler arasında yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

"HALKIMIZ KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKINA SAHİP ÇIKMAKTADIR"

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın "Filistin özgürlüğü yolunda atılan ilk adım" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: