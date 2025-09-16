Hamas, "İsrail'in Gazze kentindeki kara saldırılarını" değerlendirdi

İsrail, Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Abluka altındaki bölge halkı zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, İsrail'in saldırıları sonucu can kayıpları da her geçen gün artıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişleterek kara harekatı başlatması sonrası Hamas'tan yeni bir açıklama geldi.

"SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİĞİN YENİ AŞAMASI" VURGUSU

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletmesini "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze kentine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.

Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA "KATLİAMLARIN BOYUTUNA UYGUN ACİL KARARLAR ALMA" ÇAĞRISI

ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi.

Uluslararası topluma "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" istendi.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Ancak bölgedeki görgü tanıkları, yoğun hava saldırılarına rağmen kent içinde tank görülmediğini aktarıyor.