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AA

Tüm dünyanın tanıklık ettiği 15 ay boyunca türlü işkencelere sahne olan soykırımda 19 Ocak ateşkes yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, Gazze'yi İsrail işgalinden kurtardı...

Bu tarihi anlaşmanın beşinci turu bugün gerçekleşti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

Esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu.

"KASSAM TUGAYLARI BENİ KORUDU"

İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı sırada Hamas yetkilileri esirlerle röportaj gerçekleştirdi.

Serbest bırakılan esirlerden Ohad Ben Ami, yaptığı açıklamalarda, "Kassam Tugayları'na teşekkür ediyorum. Beni hava saldırılarından korudular ve hayatta kalmamı sağladılar. İsrail hükümetinden ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere devam etmelerini talep ediyorum. Ateşkes anlaşmasının aşamalarının tamamlanması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

183 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerinde haksız şekilde esir tutulan 183 Filistinli serbest bırakılması bekleniyor.

Bu kapsamda Filistinli esirlerin serbest bırakılma süreci kademeli olarak sağlanacak.

3 esirin teslim edilmesinin ardından Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden 42 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

183 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

İsrail'in gün sonuna kadar 183 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Öte yandan İsrail ordusunun, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasını önlemek için Batı Şeria'da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildirildi.

"SAVAŞIN ERTESİ GÜNÜ BİZİZ"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platformun üzerine "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." yazılı büyük bir pankart astı.

Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verildi.

Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri İsrail saldırılarından görece daha az hasar görmüş Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump'ın Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşı bir mesaj taşıdığı yorumu yapıldı.