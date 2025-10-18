Hamas, İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın cesedi İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrailli esirin cesedinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra İsrail Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.

120 FİLİSTİNLİNİN CENAZESİ İADE EDİLDİ

Hamas, daha önce teslim ettiği 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı esire ait olduğu bildirilirken İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

Böylece 28 ölü esirden 19'u Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 120 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

ÖZEL EKİPMANA İHTİYAÇ VAR

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.