Hamas karşıtı silahlı gruplar Gazze barış planı altında rol üstlenmeyi planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Gazze barış planı tartışılmaya devam ediyor.

Plana göre dağıtılması konuşulan Hamas, ateşkes sonrası bazı yerel gruplarla çatıştı.

GAZZE'DE YENİ DÖNEM İÇİN SİYASİ REKABET

Hamas’ın çoğunlukla hain olarak gördüğü bu gruplar, BBC’nin haberine göre Gazze barış planında rol almayı hedefliyor.

Hamas’a karşı olan silahlı gruplar arasında aşiretler, çeteler ve milisler mevcut.

BATI ŞERİA YÖNETİMİ GRUPLARIN DESTEKÇİSİ

BBC, Batı Şeria’yı kontrol eden ve Hamas’ın siyasi rakibi olan Filistin hükümetinin de grupların bazılarına yardımda bulunduğuna inanıldığını yazdı.

Haberde; Halk Güçleri gibi birtakım milislerin, plan kapsamında, Gazze’de asayişi sağlaması beklenen Barış Kurulu ile bağlantılı olduklarını iddia ettiğinden de bahsedildi.

"İSRAİL TARAFIYLA KOORDİNASYON SAĞLIYORUZ"

Milis liderlerinden Hüsam el-Astal ile iletişime geçen BBC, İsrail’den erzak temin edip etmedikleri sorusuna net bir cevap alamadı.

El-Astal, “Bu soruyu cevaplamak için doğru zaman değil diyelim, fakat içeriye yemek, silah, herhangi bir şey getirirken İsrail tarafıyla koordinasyon sağlıyoruz.” yanıtını verdi ve İsrail için çalışmadıklarını belirtti.

Daha önce Gazze’ye gönderilen yardım kamyonlarını yağmaladığı raporlanan ve DEAŞ bağlantılı olduğu öne sürülen bir grubun da İsrail tarafından gizlice fonlandığı dünya basınında duyulmuştu.