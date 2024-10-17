Hamas lideri Sinvar'ın öldürmesinin ardından ABD'den dikkat çeken açıklama

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Hamas'ı bahane ederek Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a da saldırdı..

Binlerce sivili katleden ve durdurulamayan İsrail, son olarak şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den de açıklama gecikmedi..

Sinvar'ın öldürülmesi dünyada geniş yankı bulurken, ABD'den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, "Bu bir İsrail operasyonuydu. Operasyona doğrudan katılan ABD kuvvetleri yoktu” dedi.

"ABD, YER TESPİTİNDE BİLGİ VE İSTİHBARAT KATKISINDA BULUNDU"

Ryder, şu ifadeleri kullandı:

ABD, rehinelerin tutulmasından sorumlu olan Hamas liderlerinin izlenmesi ve yerlerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak bilgi ve istihbarat katkısında bulunmuştur.



Bu da genel olarak operasyona katkıda bulunuyor ama yine de bu bir İsrail operasyonuydu.

BIDEN: ABD VE İSRAİL İÇİN GÜZEL BİR GÜN

Sinvar'ın öldürüldüğü haberini memnuniyetle karşıladığını belirten ABD Başkanı Joe Biden, İsrail için "rahatlama anı" olduğunu söyledi.

Biden, "ABD ve İsrail için güzel bir gün. Yahya Sinvar, hedeflere ulaşılmasında bir engeldi ve bu engel artık yok" dedi.

BEYAZ SARAY: ABD İSTİHBARATI İSRAİL'E YARDIM ETTTİ

İsrail'e istihbarat sağladıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "ABD istihbaratı, İsrail'in Sinvar dahil Hamas liderlerinin izini sürmesine yardım etti" dedi.

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NETANYAHU: SAVAŞ BİTMEDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ileri sürdü.

Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.