Hamas: Netanyahu, ateşkesi engellemek için Refah'a saldırıyor İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara operasyonunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğu belirtildi.

AA & Ensonhaber

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas Hareketi'nin ofisinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Refah'ta gerçekleştirdiği kara operasyonu hakkında konuştu.

"Netanyahu, ateşkesi engellemeye çalışıyor"

İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını ve uygulanmasını engelleme girişimi olarak nitelendiren Hamdan, "İşgal güçlerinin Refah Sınır Kapısı'na saldırması bir suçtur ve uluslararası hukuk koruması altındaki sivillere yönelik saldırı ciddi ve tehlikeli bir tırmanıştır." dedi.

Hamdan, Netanyahu'nun itibarını kurtarmak için umutsuz bir şekilde sahte bir zafer elde etme girişimi içerisinde olduğunu ancak bunun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.