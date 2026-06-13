Kasten öldürme suçundan hükümlü 2 firari Malatya'da yakalandı
JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kasten öldürme suçundan hüküm giyen 2 firari, Malatya'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, kasten adam öldürme suçlarına ilişkin kırsal bölgelerde çalışma başlattı.
Yapılan fiziki ve teknik takiple Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde kasten öldürme suçundan aranan 2 şüphelinin adresleri tespit edildi.
2 FİRARİ YAKALANDI
8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli firari hükümlüleri yakaladı.
Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, 1 adet tabanca dönüşümünde kullanılan tetik tertibatı ve namlu ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalanan C.A. ve M.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.