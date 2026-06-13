Kasten öldürme suçundan hükümlü 2 firari Malatya'da yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timleri, kasten adam öldürme suçlarına ilişkin kırsal bölgelerde çalışma başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik takiple Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde kasten öldürme suçundan aranan 2 şüphelinin adresleri tespit edildi.

2 FİRARİ YAKALANDI

8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli firari hükümlüleri yakaladı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, 1 adet tabanca dönüşümünde kullanılan tetik tertibatı ve namlu ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan C.A. ve M.A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.