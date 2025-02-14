Hamas serbest bırakılacak İsrailli rehinelerin isimlerini açıkladı

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İsrail ve Hamas arasındaki rehine takası anlaşmasında baş gösteren anlaşmazlık sürüyor.

Hamas, İsrail'in ateşkes ve rehine takası anlaşmasını sürekli ihlal etmesi nedeniyle cumartesi gerçekleşecek esir takasını ertelediklerini duyurmuştu.

Bunun ardından hem ABD hem de İsrail bu bildirime tepki göstermiş ve esirler serbest bırakılmazsa anlaşmanın bozulacağı ifadeleriyle Hamas'ı tehdit etmişti.

ESİRLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

İki taraf arasındaki ateşkesin devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi.

Hamas yetkilileri, ertelendiğini söyledikleri bir sonraki esir takasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerini açıkladı.

Buna göre esir takasının yeni adımında ABD vatandaşı Sagui Dekel-Chen, İsrailli Yair Horn ve Rusya vatandaşı Alexandre Sasha Troufanov serbest bırakılacak.

REHİNE LİSTESİ KABUL EDİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, rehine listesinin kabul edildiği bildirildi.

Daha önce Hamas, İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleyerek ateşkes şartlarını ihlal ettiğini belirtmiş ve bu durumun rehine takasını riske attığını vurgulamıştı.

İsrail ise ateşkesin Hamas tarafından ihlal edilmesi halinde saldırılara yeniden başlayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

ANLAŞMANIN İLK AYAĞI

Geçen ay varılan anlaşma kapsamında Hamas, kadınlar, çocuklar ve yaşlı erkekler dahil olmak üzere 33 İsrailli rehineyi serbest bırakmayı kabul etmişti.

Buna karşılık, yüzlerce Filistinli mahkumun salıverilmesi ve İsrail ordusunun Gazze’deki bazı bölgelerden geri çekilmesi öngörülmüştü.

Ateşkesin ikinci aşamasında, kalan rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in tamamen geri çekilmesi yönünde müzakerelerin devam etmesi planlanıyordu.

Nihai hedefin savaşın sona erdirilmesi ve Gazze’nin yeniden inşası olduğu belirtilmişti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze’den kalıcı olarak çıkarılması ve bölgenin ABD kontrolüne geçerek yeniden yapılandırılması yönündeki açıklamaları, anlaşmanın geleceğine dair endişeleri artırdı.

15 aydır süren çatışmalar nedeniyle Gazze büyük ölçüde yıkılmış durumda. İsrail’in 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırıya karşılık başlattığı harekatta, İsrail kaynaklarına göre 1.200 kişi hayatını kaybederken, 250’den fazla kişi rehin alınmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 48 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı ve halkın büyük bölümü evsiz kaldı.