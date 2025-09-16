Hamas: Trump Gazze’de çifte standart uyguluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas’ı İsrailli esirleri İsrail’in saldırılarına karşı “insani kalkan” olarak kullanmakla suçladı. Trump, “Hamas'ın, esirleri insani kalkan olarak kullanırsa başına gelecekleri anlamasını umuyorum. Bu nadir görülen bir insanlık suçudur.” ifadelerini kullandı.

HAMAS: "TRUMP SİYONİST PROPAGANDA TARAFINDA"

Hamas, Trump’ın paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Trump, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ve esirlerin durumu hakkında yaptığı paylaşımla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor. Gazze’de çoğu kadın ve çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı ederek çifte standart uyguluyor.

"ABD VE NETANYAHU SORUMLU"

Hamas açıklamasında, ABD yönetiminin, İsrailli esirleri kurtaracak anlaşmaları engellediği iddiasında bulunuldu. Açıklamada, Katar’a yönelik bir saldırı ve Hamas’ın müzakere heyetine yönelik suikast girişiminin Trump’ın son teklifinin görüşüldüğü sırada yaşandığı belirtildi.

Hamas, İsrailli esirlerin kaderinin “terörist Netanyahu hükümeti” tarafından belirlendiğini, Gazze’deki sistematik yıkım ve soykırımın esirlerin hayatını da tehdit ettiğini vurguladı.

Açıklamada, Netanyahu’nun esirlerin hayatından, ABD yönetiminin ise savaş suçlarını örtbas etme yolundaki desteğinden sorumlu olduğu belirtildi. Hamas, Gazze’deki soykırımın tırmanmasında her iki tarafın da sorumluluğunu vurguladı.