Hamas: Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz

İHA

ABD'de başkanlık seçimini Demokrat Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın kazanmasının yankıları sürüyor.

Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı direnişi sürdüren Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Abu Zuhri, Trump'ın daha önce yaptığı "ABD başkanı olarak Gazze'deki savaşı saatler içinde durdurabileceği" şeklindeki açıklamaları nedeniyle sınanacağını ifade etti.

"TRUMP'I DERS ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Abu Zuhri, "Demokrat Parti'nin kaybı, parti liderlerinin Gazze'ye yönelik tutumunun bedelidir. Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz." dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim ise, "Siyonist varlığa (İsrail'e) yönelik bu körü körüne destek sona ermeli. Çünkü bu, halkımızın geleceği ile bölgenin güvenliği ve istikrarı pahasına yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN SEÇİLMİŞ BAŞKANI, KAMUOYUNUN SESİNE KULAK VERMELİ"

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Yeni ABD yönetimine ilişkin pozisyonumuz, Filistin halkına, onun meşru haklarına ve haklı davalarına yönelik tutum ve davranışlarına bağlıdır. 1948 yılında Filistin'in işgalinden bu yana göreve gelen tüm ABD yönetimlerinin Filistin davasına karşı olumsuz tutumlar sergilemiş olmaları ve her alanda siyonist işgalin en büyük destekçisi olmuş olmaları talihsiz bir durumdur. Önceki ABD yönetimleri, siyonist savaş suçlularına, modern tarihin bildiği en iğrenç soykırım savaşlarını sürdürmeleri için siyasi ve askeri kılıf sağlayarak, işgal ve saldırganlığa karşı taraflı bir yol izlediler. Bu da çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere on binlerce insanımızın öldürülmesine tam bir ortak olma rolünü teyit etti.

"ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

İsrail yanlısı tek taraflı tutumun sona ermesi istenen açıklamada şöyle denildi: