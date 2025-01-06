Hamas’ın İsrail'in talep ettiği 34 kişilik rehine listesini onayladığı iddiası

İHA

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına yönelik müzakereler devam ederken, adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisine dayandırılan haberlerde Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in talep ettiği 34 kişilik rehine listesini onayladığı iddia edildi.

Haberlerde, Hamas yetkilisinin herhangi bir anlaşmanın İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesine ve kalıcı bir ateşkese bağlı olduğunu yinelediği ancak İsrail tarafından bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirttiği aktarıldı.

İSRAİL, HAMAS'IN REHİNE LİSTESİNİ ONAYLADIĞINI YALANLADI

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamında ilk aşamada serbest bırakacağı 34 rehinenin listesini onayladığı yönündeki haberi yalanlayarak, "Şu an itibarıyla Hamas rehinelerin bir listesini vermedi" açıklamasını yaptı.