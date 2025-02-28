Hamas'tan 7 Ekim değerlendirmesi: İsrail'in başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yazılı açıklamada yaparak, 7 Ekim 2023 tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yazılı açıklamasında Kasım, İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonuçlarının, saldırıyı öngörme ve önleme konusunda ciddi başarısızlıklar yaşandığını ortaya koyduğunun altını çizdi.

"İSRAİL ORDUSUNUN SORUŞTURMASI, İŞGALCİLERİN ASKERİ SİSTEMLERİNİN BAŞARISIZLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Kasım, şu açıklamalarda bulundu:

İsrail ordusunun soruşturması, işgalcilerin askeri ve güvenlik sistemlerinin başarısızlığını gözler önüne seriyor. Kassam Tugayları'nın güvenlik zekası, Siyonist düşmanın tüm güvenlik kurumlarını alt etmeyi başarmıştır. Sömürgeci Siyonist rejimin kibri, bu büyük halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma kararlılığını görmesini engellemeye devam edecek.