Hamas'tan arabuluculara, ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için çağrı

AA

Hamas ile İsrail arasında geçtiğimiz aylarda ateşkes anlaşmasına varıldı..

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesi sonrası Hamas'tan açıklama geldi.

Yazılı açıklamada Hamas, anlaşmanın tüm aşamalarını detaylarıyla uygulama konusunda "tam bir kararlılık" içinde olduğunu bildirdi.

İKİNCİ AŞAMA İÇİN İSRAİL'E BASKI KURULMASI İSTENDİ

Açıklamada, uluslararası toplumdan ve arabuluculardan (Katar, Mısır ve ABD) anlaşmanın tam bir şekilde uygulanması ve hiçbir gecikme veya oyalama olmadan ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail'e baskı kurulması talep edildi.

NE OLMUŞTU

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli ile Gazze'deki 25 İsrailli esir serbest bırakılırken, İsrail saldırılarında öldüğü açıklanan 8 esirin cenazesi de teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.