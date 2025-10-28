Hamas'tan ateşkese bağlıyız açıklaması: Refah'taki saldırıyla ilgimiz yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün yapılması planlanan cenaze teslimlerinin İsrail’in saldırıları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarının, cenazelerin kurtarılması yönündeki çalışmaları engellediği belirtildi. Hamas, bu nedenle teslim sürecinin gecikeceğini vurguladı.

"REFAH'TAKİ SALDIRIYLA ALAKAMIZ YOK"

Refah’ta düzenlenen saldırıyla bir ilgilerinin olmadığını ifade eden Hamas, ateşkese bağlılıklarını yineledi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırılarının Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump’ın himayesinde varılan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

GAZZE ŞERİDİ'NE GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLENMESİ TALİMATI

Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

İsrail yerel basını, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.