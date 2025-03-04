Hamas'tan Gazze yanıtı: Ulusal uzlaşıyla belirlenmeyen tüm yönetimlere karşıyız

AA

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze Şeridi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin hiçbir yönetim düzenlemesinin parçası olmayacaklarını belirten Kasım, bunun ulusal uzlaşıyla belirlenmesi şartıyla kabul edilebileceğini bildirdi.

"HER TÜRLÜ DÜZENLEME ULUSAL UZLAŞIYLA YAPILACAK VE BİZ BU SÜRECİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Bizim tutumumuz açık. Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından her türlü düzenleme ulusal uzlaşıyla yapılacak ve biz bu süreci kolaylaştıracağız.

Kasım, "Hamas'ın bu düzenlemelerin bir parçası olması gerekmiyor, bu düzenlemelerin içinde yer almak istemiyor." ifadelerini kullandı.

ULUSAL MUTABAKAT VURGUSU

Bu idari düzenlemelerin "ulusal bir mutabakatla" gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kasım, Hamas’ın hiçbir dış gücün müdahalesine izin vermeyeceğini söyledi.

Kasım, "Düzenlemelerin Gazze'deki halkımızı soykırımın yarattığı felaketten kurtarmak için ciddi ve gerçek bir yeniden inşa sürecini başlatabilecek kapasitede olması gerekiyor." diye konuştu.

İSRAİL ORDUSUNUN YOL AÇTIĞI BÜYÜK YIKIMA DİKKAT ÇEKTİ

İsrail ordusunun yol açtığı büyük yıkıma dikkati çeken Kasım, Hamas’ın ulusal mutabakatla sağlanan ve Gazze’nin yeniden inşasını mümkün kılacak hiçbir düzenlemenin önünde engel olmayacağının altını çizdi.

Kasım, "Filistinlilerin bu işi başarmak için Arap ülkelerinin desteğiyle uzlaşıya dayalı yaklaşımlar bulabileceğini" kaydetti.

NE OLMUŞTU

Hamas Sözcüsü Kasım, Şubat ayında Hamas'ın Gazze'nin soykırım sonrası yönetimi için siyasi ve idari yaklaşımlar geliştirme konusunda en yüksek esnekliği gösterdiğini belirtmişti.

Hamas yetkilisi, bunlar arasında "ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasına onay verme" ve "Mısır'ın toplumsal destek komitesi önerisini tamamen kabul etme" gibi yaklaşımların yer aldığını aktarmıştı.

Hamas, Aralık 2024'te, Mısır'ın, Gazze'nin idaresi için "toplumsal destek komitesi" kurulması yönündeki önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

İsrail medyası, İsrail'in Gazze'nin geleceğini tartıştığını ve bölgeyi dış güçlerin yönetmesine olanak sağlama ihtimalini incelediğini bildirmiş, Hamas Gazze'nin yönetiminin sadece Filistinliler tarafından yapılacağını vurgulayarak bu durumu defalarca reddetmişti.

Ayrıca Mısır, İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid'in "dış borçlarının silinmesi karşılığında" Gazze Şeridi'nin yönetimini bir süreliğine devralma önerisini reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Ocak'tan bu yana Filistinlilerin Gazze’den Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere göç ettirilmesini içeren bir planı gündeme getirmişti.

Ancak Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra diğer Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar bu plana karşı çıkıyor.