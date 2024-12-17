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Hamas'tan Gazze'de ateşkes mesajı

Hamas'tan Gazze'de ateşkes mesajı Hamas, Katar'da yapılan toplantıda ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.