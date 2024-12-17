Hamas'tan Gazze'de ateşkes mesajı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda acı bilanço her geçen artıyor.
438 gündür zalim politikalarını sürdüren İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alırken, ateşkes ve esir takası hala gündemde..
Bu kapsamda Katar'ın başkenti Doha'da yeniden görüşme gerçekleşti.
İsrailli heyetin de katıldığı görüşmeler sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiği aktarıldı.
"YENİ ŞARTLAR ÖNE SÜRÜLMEZSE ATEŞKES MÜMKÜN"
Doha'daki görüşmelerin arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın himayesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak." denildi.
GEÇİCİ ATEŞKES 1 HAFTA SÜRMÜŞTÜ
Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.
İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.
Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.
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