AA

Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi...

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarının "ABD'nin desteği ve uluslararası toplumun şüpheli sessizliğinde tırmandığı" belirtildi.

"ACİL BİR ÇAĞRIDA NBULUNUYORUZ"

Açıklamada, "Arap ve İslam milletimize ve dünyanın tüm özgür insanlarına, 'Gazze Sizden Yardım İstiyor' başlıklı küresel haftaya aktif olarak katılmaları için acil bir çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gelecek hafta boyunca Gazze'yi desteklemek, İsrail saldırılarını kınamak ve durdurmak için dünyanın dört bir yanında gösteriler, oturma eylemleri ve protestolar düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, "Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin (18, 19 ve 20 Nisan) İsrail'e karşı küresel öfkenin dile getirildiği, ABD desteğinin ve uluslararası toplumun suç ortaklığının reddedildiği günler olarak ilan edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Dünya çapındaki Gazze ile dayanışma gösterileri çağrılarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, çeşitli ülkelerdeki öğrenciler ve sendikaların 22 Nisan'da Gazze'ye destek amacıyla yaptığı grev çağrısının desteklendiği kaydedildi.

GAZZE'YE DESTEK GÖSTERİLERİNE KATILMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Açıklamada, "Çocukların çığlıkları, yaralıların ve hastaların iniltileri, açların ve yerinden edilmişlerin avazı yaşayan vicdanlara yardım çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'ye destek gösterilerine katılmanın önemine vurgu yapılan açıklamada, "Bu küresel haftaya katılarak utanç verici sessizliği bozmak, saldırıların durması ve kuşatmanın kaldırılması için herkesin insani ve tarihi sorumluluğu bulunduğu" ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.

HAMAS'TAN YANIT

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.