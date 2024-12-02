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Hamas'tan Netanyahu açıklaması: İnadı yüzünden 33 İsrailli esir öldü

Hamas'tan Netanyahu açıklaması: İnadı yüzünden 33 İsrailli esir öldü Video yayınlayan Hamas, Netanyahu’nun inadı yüzünden Ekim 2023’ten bu yana 33 İsrailli esirin öldüğünü bildirerek, saldırıların devam etmesi halinde daha fazla esirin öleceğine dikkat çekti.