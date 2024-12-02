Hamas'tan Netanyahu açıklaması: İnadı yüzünden 33 İsrailli esir öldü

AA
Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan video, kısa sürede yayılarak gündem oldu.
Videoda, İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 33 İsrailli esirin öldüğü ve bazılarının kaybolduğu bildirildi.
NETANYAHU'YA YÖNELİK İNAT VURGUSU
Hamas, İsrailli esirlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun inadı yüzünden öldüğünü vurguladı.
Ayrıca Hamas, saldırıların devam etmesi halinde daha fazla esirin öleceği uyarısında bulundu.
İsrail, Gazze Şeridi'nde 101 esirin tutulduğunu tahmin ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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