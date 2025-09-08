Hamas'tan Trump'a yanıt: Müzakere masasına oturmaya hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’a Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etme çağrısında bulunmuştu.

Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak." demişti.

HAMAS'TAN TRUMP'A YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin son teklifi kabul etme uyarısına Hamas’tan yanıt geldi.

"MÜZAKERE MASASINA OTURMAYA HAZIRIZ"

Hamas’tan yapılan açıklamada, grubun müzakereye hazır olduğu belirtilerek, "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız." denildi.

HAMAS, ARABULUCULARLA TEMAS HALİNDE VURGUSU

ABD tarafından bazı öneriler alan Hamas’ın bu önerileri kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürmek için arabulucularla sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı yürütülen saldırganlığı durdurmaya yönelik çabalara yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.