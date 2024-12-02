Hamas'tan Türkiye yorumu: Ateşkes ve esir takası konusunda büyük çaba sarf ediyor

İHA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde kadın, yaşlı, çocuk demeden masum sivilleri hedef alıyor..

İsrail'in zalim saldırıları sürerken, ateşkes müzakereleri ise Mısır’ın başkenti Kahire’de sürdürülüyor.

Tüm bu yaşananların gölgesinde, ismi açıklanmayan 2 Hamas yetkilisi Gazze'de yaşananlara ve ateşkes görüşmelerine ilişkin Fransız haber ajansı AFP’ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Yetkililer, Hamas heyetinin dün Kahire’de gerçekleştirilen müzakerelerde Mısır Genel İstihbarat Servisi Direktörü Hasan Mahmud Reşad ve bazı istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü aktardı.

Hamas yetkilisi, “Heyet, savaşı ve saldırganlığı durdurmanın, yardım getirmenin ve Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kapısını açmanın yollarını görüştü” ifadesinde bulundu.

"TÜRKİYE, BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR"

Diğer Hamas yetkilisi ise açıklamasında, Türkiye'ye değinerek “Mısır, Katar ve Türkiye ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varmak için büyük çaba sarf ediyor” dedi.

Yetkili, ayrıca, şu ifadeleri kullandı: