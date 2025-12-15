Avustralya Başbakanı'ndan Netanyahu'ya Filistin yanıtı: İki devletli çözüm ilerlemenin yolu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Bondi Plajı saldırısını "Filistin devletinin tanınması" ile ilişkilendirmesine cevap veren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iki olay arasında herhangi bir bağlantı olmadığını söyledi.