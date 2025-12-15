Avustralya Başbakanı'ndan Netanyahu'ya Filistin yanıtı: İki devletli çözüm ilerlemenin yolu

- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bondi Plajı saldırısının Filistin devletinin tanınmasıyla bir ilgisi olmadığını belirtti.
- İki devletli çözümü, Orta Doğu'da ilerlemenin en iyi yolu olarak gördüğünü ifade etti.
- Albanese, teröristlerin Avustralyalıları birbirine düşürmeye çalıştığını söyledi.
Avustralya ile İsrail arasında Filistin gerilimi...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda dün düzenlenen silahlı saldırıyı "Avustralya hükümetinin bu yılın başında Filistin devletini tanıması" ile ilişkilendirmesine cevap gecikmedi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki olay arasında bağlantı görmediğini söyledi.
"DÜNYA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNUYOR"
Avustralya Başbakanı Albanese, "Dünya genelinde ezici üstünlük, Orta Doğu'da iki devletli çözümü ilerlemenin yolu olarak görüyor." dedi.
Albanese, başbakanlık dönemindeki rolünün "ülkede birlikteliği sağlamak" olduğunu, teröristlerin amacının ise "Avustralyalıları Avustralyalılara karşı provoke etmek" olduğunu belirtti.
BONDİ PLAJI'NDAKİ SİLAHLI SALDIRI
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'nda, dün silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.
'TERÖR SALDIRISI' OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Saldırganların kimliği 50 yaşındaki Sajid Akram ve 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram olarak açıklanmıştı.
Sajid Akram, olay yerinde öldürülmüştü.
Avustralyalı yetkililer, saldırganların aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu bildirmişti.