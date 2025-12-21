Hapis cezası alan Sarkozy adli kontroldeyken tatile gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluktan yargılanmış, seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten hüküm giymiş ve bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sadece 21 gün kadar hapis yattıktan sonra mahkeme, adli denetime tabi olma şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

TATİL YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdi ise hükümlü eski cumhurbaşkanı, Fransa'nın Guadeloupe adasında tatil yaparken görüntülendi.

MAHKEMEDEN İSTİSNAİ İZİN ALDI

Adli kontrol altında Fransız anakarasını terk etmemesi gereken Sarkozy'nin, mahkemeden özel olarak adlığı istisnai izin sayesinde ailesi ile birlikte lüks bir tatile çıkışı X sosyal medya sitesinde tartışmalara konu oldu.

Nicolas Sarkozy'nin eşi ve kızıyla birlikte denize girdiği ve sahilde koştuğu anlar kameraya yansıdı.