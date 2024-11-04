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Haber Merkezi

Amerika, yarın başkanlık seçimi için sandık başına gidecek.

Amerika'da halk, Donald Trump'ın mı yoksa Kamala Harris'in mi yeni başkan olacağına karar verecek.

Anketler başa baş giderken, adaylar da seçime bir gün kala son kozlarını oynamaya başladı.

KAMALA SÜRPRİZ YAPTI

Demokrat aday Kamala Harris, NBC'nin ünlü komedi programı "Saturday Night Live"a katılarak dikkat çekici bir sürpriz yaptı. Programda, Harris'i canlandıran komedyen Maya Rudolph ile gerçek Kamala Harris, aynanın iki tarafına oturdu ve Harris, kendine moral veren esprili bir konuşma yaptı.

Donald Trump’a gönderme yaparak, “Kendine güven, sen her şeyi yapabilirsin; rakibinin yapamadığı şeyleri yapıyorsun” şeklinde esprili bir yorumda bulundu. Bu sahne izleyicilerden büyük ilgi topladı.

Trump, çöp kamyonuna binerken sendelemiş, kapıyı üçüncü hamlesinde açabilmişti.

HARRIS'İN MİTİNGİNDE ORTA DOĞU VURGUSU

Kamala Harris, Michigan Üniversitesi'nde düzenlediği seçim mitinginde seçmenlerine hitap etti. Orta Doğu’daki krizlere değinen Harris, “Bugün burada, Michigan’da kökleri derin ve gururlu olan Arap-Amerikan toplumunun liderleriyle bir aradayız” diyerek konuşmasına başladı ve Gazze’deki yıkımı “yıkıcı bir durum” olarak nitelendirdi.

Ayrıca, "Başkan olursam, Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek ve İsrail’in güvenliğini sağlamak için elimden geleni yapacağım" diyerek, bölgeye barış getirmeyi amaçlayan diplomatik çabalara vurgu yaptı.

TRUMP'IN MİTİNGİNDE RENKLİ ANLAR

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Wisconsin’de düzenlediği mitingde mikrofon ve kürsü sorunlarından şikayet etti. Seçmene standın çok alçak olduğunu anlatan Trump, kürsüyü esprili bir şekilde eğip bükerek kalabalığı güldürdü. Pensilvanya’da düzenlediği başka bir mitingde ise "Bu lanet şeyi çalmak için çok uğraşıyorlar" diyerek seçim güvenliğine dair eleştirilerini dile getirdi.

Trump, daha önceki seçim sürecinde yaşadıklarına atıfta bulunarak, "Seçimlerde hile yapıyorlar ve siz bunu onlara söylediğinizde sizi hapse atmak istiyorlar" şeklinde konuştu. 2020 seçimlerine de değinen Trump, “Ayrıldığım gün, ülke tarihindeki en güvenli sınıra sahiptik. Ayrılmamalıydım” ifadelerini kullandı.

İKİ BAŞKAN ADAYININ VAATLERİ

Seçim kampanyasının son günlerinde Kamala Harris, mitinglerinde Amerikalılara hayat pahalılığını azaltma sözü vererek oy toplamaya çalışıyor. Ayrıca, Trump'ı tehlikeli ve tutarsız olarak göstererek, seçmenlerden kutuplaştırıcı politikaları sona erdirmelerini talep ediyor. Harris'in etkinlikleri ünlü isimlerin katılımıyla dikkat çekerken, mitinglerde Alicia Keys ve Bon Jovi gibi sanatçılar sahne alıyor.

Öte yandan Trump, Harris'i ülkenin yaşadığı ekonomik zorluklar ve göçmen sorunlarından sorumlu tutuyor. Trump, rakibi Harris’i ülke için “varoluşsal bir tehdit” olarak tanımlayarak seçmenlerine bu yönde mesaj veriyor.

ANKETLERDE SON DURUM

Son anketler, Harris ve Trump arasında rekor düzeyde yakın bir yarış yaşanacağını öngörüyor.

Seçim günü yaklaşırken, Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'na göre 75 milyon Amerikalı erken oy kullandı.

Bu sayı, 2020 yılında oy kullanan toplam seçmenin neredeyse yarısına denk geliyor.

Seçimin kaderini 7 kritik eyaletin belirleyeceği tahmin ediliyor.

Bu eyaletler arasında yer alan Pensilvanya’da mektupla kullanılan oyların sayımı için zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle seçim sonucunun açıklanması birkaç gün sürebilir.