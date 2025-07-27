Harry Potter oyuncusu Miriam Margolyes: En büyük meselem Gazze

İsrail, Gazze Şeridi'nde tam bir soykırım suçu işliyor...

Can kaybının 60 bine dayandığı Gazze, İsrail tarafından abluka altına alındı.

İsrail, uyguladığı ambargo nedeniyle artık sadece saldırılarıyla değil, yaşanan kıtlık felaketiyle de can alıyor.

Ortaya çıkan insanlık krizi nedeniyle Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133’e yükseldi.

Yaşanan bu insani felakete dünya kamuoyundan da ses gelmeye devam ediyor.

YILDIZ OYUNCUDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Harry Potter'ın yıldızı Miriam Margolyes, son açıklamalarıyla bu konuya değindi.

Margolyes konuşmasında, kendisinin de bir Yahudi olduğunu ve bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık felaketinin kendi meselesi olduğunu vurguladı.

"HİTLER KAZANDI, BİZİ KENDİSİNE BENZETTİ"

Miriam Margolyes, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: