Harvard'ın Vuhan iddiasına Çin'den yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yüzeysel gözlemlerle elde edilen sonuçların inanılmaz derecede saçma olduğunu bildirdi.

Harvard Üniversitesi'nde uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, koronavirüs salgınının Çin'de çok daha önce yayılmış olabileceğini gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin’in Vuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.

"EKİMDE BİR ŞEYLER OLDU"

Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı olan Profesör John Bronwnstein, “Ekim ayında bir şeyler oluyordu. Açıkçası Vuhan'da, yeni koronavirüs salgınının başlangıcı olarak söylenenden çok daha önce yüksek düzeyde toplumsal bozulma yaşandı.” ifadesini kullandı.

ÇİN'DEN YANIT: İNANILMAZ DERECEDE SAÇMA

ABD'den yükselen bu iddialara, Pekin yönetiminden cevap gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Trafik hacmi gibi yüzeysel gözlemler ile bu sonuca varmanın inanılmaz derecede saçma olduğunu düşünüyorum." dedi.

HASTANE OTOPARKINDAKİ ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

Harvardlı araştırma ekibi, geçen sonbahar ayında Vuhan'da hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ve bunun koronavirüsten kaynaklanan bir hastane ziyareti yoğunluğu olabileceğini iddia etmişti.

Söz konusu bulguları reddeden sözcü Hua, "Bu sonuçları karayolu taşıt trafiği gibi olgulardan çıkarmak son derece akılalmaz." diye konuştu.