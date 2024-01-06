Havada korku dolu anlar! Alaska Havayolları uçağı ABD’den havalandı: Gökyüzünde penceresi koptu… İç hat uçuşu gerçekleştiren uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra penceresi patladı. Yolcular büyük panik yaşarken inişe geçen uçakta bulunan yolcular adeta ölümden döndü.

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ensonhaber.com

ABD’den havalanan uçakta dehşet anları yaşandı.

Portland/Kaliforniya iç hat uçuşu sırasında yolcular ölümden döndü.

Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağı Boeing 737-Max uçağının Portland Havalimanı’ndan kalktıktan sonra penceresi patladı.

Portland'dan 16.52'de havalanan uçak 17.30'dan hemen önce geri döndü.

FlightAware'deki verilere göre, uçak uçuş sırasında 16,000 feet (4,876 metre) kadar yükseldi ve sonrasında da alçalmaya başladı.

Alaska Havayolları’ndan yapılan açıklamada, şu cümleler kullanıldı;

Alaska Havayolları'nın Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden 1282 sefer sayılı uçağı bu akşam kalkıştan kısa bir süre sonra bir kaza meydana geldi. Uçak 174 misafirimiz ve 6 mürettebatımızla birlikte güvenli bir şekilde Portland Uluslararası Havaalanına indi.

Havayolu şirketi, ayrıca "Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman birincil önceliğimizdir, bu nedenle bu tür olaylar nadiren meydana gelse de, uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitilmiş ve hazırlanmıştır" ifadeleri vurgulandı.

Yolcuların sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde uçağın gövdesinde yer alan büyük bir kısmın koptığı görüldü.

Uçak, sertifikasını iki ay önce almıştı

Olayla ilgili konuşulan bir diğer konu da Boeing 737-9 MAX uçağının montaj hattından çıkması ve sertifikasını sadece iki ay önce almış olması...

Uçmasın diye çocuğunu tuttu

Dikkat çeken bir diğer unsur ise yolcuların yaşadığı korku.

Öyle ki patlayan pencerenin yanında oturan bir çocuğun gömleği sıyrılıp uçtu. Annesi ise çocuğunun uçmaması için harekete geçerek ona kiltlendi.