Havalimanlarında yeni dönem: Avrupa Birliği harekete geçti! O kural tamamen kalkıyor

Avrupa Birliği tarafından havalimanlarında uzun yıllardır uygulanan sıvı yasağı özelinde atılan yeni adım dikkat çekti.

Söz konusu yeni adımla birlikte el bagajındaki sıvıların taşınmasına ilişkin mevcut 100 mililitrelik sınır, yeni nesil güvenlik tarama teknolojilerinin devreye girmesiyle yakında kalkıyor.

Uzun yıllardır pek çok kişinin mağduriyet yaşamasına neden olan sıvı sınırı özelinde yapılan bu değişiklik, yolcuların daha büyük sıvı kaplarıyla uçuş yapabilmesini mümkün kılacak.

AVRUPA KOMİSYONU DOĞRULADI

Dikkat çeken bu gelişmeyi Avrupa Komisyonu, ilk olarak İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da yer alan haberle doğruladı.

Komisyonun daha sonra konuya ilişkin Euronews’e yaptığı açıklamada, yeni tarama cihazları sayesinde el bagajındaki sıvı patlayıcılarının tespit edilebileceğini belirtti. Bu durum, uzun süredir uygulanan sıvı taşıma kısıtlamalarının gözden geçirilmesini gündeme getirdi.

Yeni sistemler, şu anda Roma ve Milano gibi bazı Avrupa havalimanlarında kullanılmaya başlandı. Ancak geçen yıl Avrupa Komisyonu, teknik gerekçelerle bu cihazların kullanımına geçici bir sınırlama getirmişti.

Haziran 2025'te Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından onaylanan yeni tarama sistemiyle birlikte, bu engeller aşılabilecek ve cihazlar AB genelinde kullanılmak üzere pazara sunulabilecek.