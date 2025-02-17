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AA

Kilauea Yanardağı, bölgede korkuya neden oluyor.

Yanardağ, 23 Aralık'tan bu yana belirli aralıklarla hareketliliğini sürdürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, yanardağın bir kez daha lav püskürttüğü belirtildi.

"100 METREYE KADAR LAV PÜSKÜRTTÜ"

Açıklamada, yerel saatle 10.16 sularında 9'uncu kez yaklaşık 100 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği kaydedildi.

ZİYARETÇİLERE UYARILAR YAPILDI

Yanardağdaki faaliyetin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde gerçekleştiğine işaret edilirken ulusal parkta ziyaretçilere, güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapılıyor.

1983'TEN BERİ PATLAMALAR OLUYOR

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.