Hawaii'de küçük çocuk yanardağa düşmekten son anda kurtarıldı

Haber Merkezi

Hawaii'deki bir milli parkta, patlayan bir yanardağın kenarına düşen bir çocuğun son anda kurtarılmasının ardından turistlere yeni uyarı yapıldı.

Park yetkilileri, küçük çocuğun Kilauea Yanardağı'nın 120 metrelik uçurum kenarına doğru koştuğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Annesi çığlık atarak onu yakalamayı başardı ve çocuk ölümcül bir düşüşe sadece birkaç adım kala kurtarıldı." denildi.

ANNESİNİN ÇIĞLIĞI KURTARDI

Olayı gözlemleyen park bekçisi Jessica Ferracane, BBC'ye yaptığı açıklamada, olayın ayrıntılarının paylaşılmasının gelecekteki trajedilerin önlenmesine yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN

Hawaii'nin Büyük Adası'ndaki Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri.

Düzenli olarak püsküren yanardağ, son püskürmesini 23 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Park yetkilileri, ziyaretçilere parkurda kalmaları, kapalı alanlardan uzak durmaları ve çocuklarını yanlarında tutmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.