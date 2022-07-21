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    Hindistan 15. Cumhurbaşkanını seçti

    Hindistan'ın 15. cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önderliğindeki seçim ittifakı Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu oldu.
    • 21.07.2022 - 19:21
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 19:22
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    Hindistan 15. Cumhurbaşkanını seçti

    Hindistan Parlamentosu'nda milletvekillerin 18 Temmuz'da yaptıkları oylamanın sonuçları açıklandı.

    Buna göre, "kabile leydisi" olarak anılan 64 yaşındaki Draupadi Murmu seçim yarışından galip çıktı.

    İkinci kadın cumhurbaşkanı

    Ülkede eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra bu koltuğa oturan ikinci kadın olarak görev alan Murmu için 25 Temmuz'da yemin töreni düzenlenmesi planlanıyor.

    Hint siyasetinde ilklere imza atabilir

    Bugüne kadar BJP'de üst düzey görevler alan Murmu, 21 Haziran'da NDA'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Murmu, Hindistan'ın bağımsızlığından sonra dünyaya gelip ülkenin en üst kademesindeki koltuğa oturan ilk isim ve bir kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı oldu.

    Hindistan'da yeni başbakanın ağustos ayında seçilmesi planlanıyor.

    Hindistan 15. Cumhurbaşkanını seçti #1

    "Kabile leydisi" olarak anılıyor

    Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan Draupadi Murmu, doğum yeri olan Odişa eyaletinde bakan, 2015 ila 2021 yıllarında Carkand Valisi olarak görev aldı. Mensubu olduğu Santhal kabilesinin kadın liderlerinden olan Murmu, "kabile leydisi" olarak anılıyor.

    Parlamento'da 18 Temmuz'da yapılan oylamada yaklaşık 4 bin 896 meclis üyesi ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanmıştı.

    Seçim yarışı, iktidardaki BJP önderliğindeki seçim ittifakı NDA adayı Draupadi Murmu ile muhalefetin adayı, tecrübeli siyasetçi Yashwant Sinha arasında geçmişti.

    Hindistan 15. Cumhurbaşkanını seçti #2

    Cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçiliyor

    Hindistan'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, parlamento ve eyalet meclisleri üyelerinden oluşan seçmen heyeti tarafından seçiliyor.

    Ülkede cumhurbaşkanının konumu büyük oranda simgesel ancak cumhurbaşkanı, eğer ulusal seçimler net ve belirleyici sonuç vermez ise hükümeti kimin veya kimlerin oluşturacağına karar verilmesinde belirleyici rol oynuyor.

    AA'nın haberine göre, görev süresi 24 Temmuz'da dolacak olan ülkenin 14. Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, 2017'den bu yana cumhurbaşkanlığı yapıyordu.

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