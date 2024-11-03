Hindistan, son 123 yılın en sıcak ekimini yaşadı

DHA

Hindistan, yanıyor...

Ülkede son 123 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, yaşanan sıcaklıklara ilişkin halkı bilgilendirmek üzere açıklama yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğu, bu yıl ekim ayında ise bu sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğü bildirildi.

1901'DEN BERİ EN YÜKSEK SICAKLIK

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mohapatra, geçmişte ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise ortalama sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü belirtti.

Mohapatra, kuzeybatıda sıcaklıkların en az iki hafta boyunca normalin 2-5 derece üstünde seyrettiğini belirterek, ülkede 1901'den bu yana ekim ayında ölçülen en yüksek ortalama sıcaklığın kaydedildiğini söyledi.