Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar: 100'den fazla can kaybı var

DHA

Güney Asya, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sert hava koşullarının etkisi altında. Son iki gündür etkili olan yoğun yağışlar ve yıldırımlar, özellikle Hindistan ve Nepal’de can kayıplarına neden oldu.

HİNDİSTAN'DA 82 CAN KAYBI VAR

Hindistan’ın doğusundaki Bihar eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afetlerde en az 82 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin en kalabalık bölgesi olan Uttar Pradeş’te ise yıldırım ve fırtınalar can aldı; ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

NEPAL

Komşu ülke Nepal’de de benzer bir manzara yaşandı. Şiddetli yağışlarla birlikte etkisini artıran yıldırım düşmeleri sonucu en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, yağışların önümüzdeki günlerde de sürmesinin beklendiğini aktarırken, bölge halkı olası sel ve heyelan tehlikesine karşı uyarılıyor.