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Haber Merkezi

Hindistan ve Pakistan arasında süren gerilime tüm dünya gözünü çevirmiş durumda.

İki ülke arasında yaşanan gelişmeler tedirginlik yaratırken, gece saatlerindeki saldırılar ise hızını artırdı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından iki ordunun askeri güçleri ve silah kapasiteleri karşılaştırıldı.

HİNDİSTAN ORDUSUNUN KAPASİTESİ

Hindistan Dünyanın en kalabalık ülkesi ve buna göre de ordu personelinin sayısı da 1.46 milyonu buluyor.

Hindistan ordusunda 1 milyon 237 bin kara, 75 bin 500 donanma, 149 bin 900 hava ve 13 bin 350 sahil güvenlik gücüne bağlı asker bulunuyor.

PAKİSTAN ORDUSUNUN İSE ASKERİ PERSONELİ AZ

Pakistan ordusu ise daha az askeri personele sahip.

Pakistan Ordusunun 700 bin askeri var.

Bunların 560 bini kara, 70 bini hava, 20 biniyse donanma personeli olarak biliniyor.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN NE KADAR TANKI VAR

Hindistan ordusunun konvansiyonel silahları arasında 9 bin 743 topu, 3 bin 740 tankı bulunuyor.

Pakistan ordusunda ise 4 bin 619 top ve 2 bin 537 tank var.

HAVA GÜCÜ KONUSUNDA ÜSTÜNLÜK HİNDİSTAN'DA

Hava gücü konusunda Hindistan'ın üstünlüğü devam ediyor. Hindistan'ın 730 savaş uçağı bulunurken, Pakistan'ın ise 452 uçağı var.

Donanma gücü açısından Hindistan'ın 16 denizaltısı, 11 muhribi, 16 fırkateyni bulunuyor. 2 de uçak gemisi var.

Pakistan ise 8 denizaltıya ve 10 fırkateyne sahip.

İKİSİNİN DE NÜKLEER SİLAHLARI VAR

Hem Pakistan hem Hindistan'ın ellerindeki en büyük koz ise nükleer silahlar olarak biliniyor.

Hindistan'ın 172 nükleer başlığına sahip ve "ilk kullanmama" doktrinini benimsemekteyken Pakistan ise 170 nükleer başlığı sahip ve "tam spektrumlu caydırıcılık" stratejisini benimsiyor.