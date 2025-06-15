Hindistan'da helikopter düştü

DHA

Hindistan'da geçtiğimiz günlerde yolcu uçağı düşmüştü...

Uttarakhand eyaletinde ise bu kez bir helikopter düştü.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopterin, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormana düştüğü bildirildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, pilot dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.