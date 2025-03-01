İHA
Hindistan’ın Himalaya Dağları boyunca yer alan Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığ felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Tibet'e sınırı olan Chamoli bölgesi yakınlarında 41 kişinin kar altında kaldığı olayda, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
41 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALMIŞTI
Hindistan ordusunun dün yaptığı açıklamada, çığ nedeniyle 8 konteyner ve bir barakanın karla kapanarak, içinde 57 işçi bulunan alanda büyük zarara yol açtığı belirtildi. Konteynerlerin 5'inin yerinin tespit edildiği, diğer 3 konteyner içinse arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 işçinin kurtarıldığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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