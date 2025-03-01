Hindistan'da çığ düştü: 4 ölü

AA

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin kuzeyindeki yola çığ düştü.

Çığın altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medyaya konuşan yetkililer, ilk etapta çığ altında kalan kişi sayısının 57 olarak açıklandığını ancak bu sayının 55 olduğunu duyurdu.

Ulaşılan 50 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

BİR GÜN ÖNCE DE ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ

Dün, Çin'in Tibet Özerk bölgesi sınırına yakın Uttarakhand eyaletinin kuzeyindeki yola çığ düşmüş, çığ altında kalan 16 kişinin kurtarıldığı belirtilmişti.