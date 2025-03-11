Hindistan'da dünyanın en kıllı yüzüne sahip genç Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Hindistan'da Lalit Patidar, nadir görülen bir hastalık olan "kurt adam sendromu" ile dünyaya geldi.

Şu anda 18 yaşında olan Patidar, 6 yaşındayken yüzünde, kollarında ve vücudunun diğer bölgelerinde anormal uzunlukta ince kılların çıkmasına neden olan "hipertrikoz" hastalığına sahip olduğunu öğrendi.

50 VAKA MEVCUT

Bu hastalık, 5 santimetreye kadar uzunlukta kılların vücutta belirgin şekilde çoğalmasına yol açabiliyor ve şimdiye kadar dünyada bildirilen yalnızca 50 vaka mevcut.

Hipertrikozun kesin bir tedavisi bulunmuyor, bu nedenle hastalar sık sık tıraş, ağda veya kesme gibi yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.

DÜNYA REKORU KIRDI

Çocukluk yıllarında hastalığı nedeniyle akranları tarafından dışlanan Lalit Patidar, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen "Lo Show dei Record" adlı programda sakalları resmi olarak ölçüldükten sonra dünya rekoru kırdı.

Yüzünde santimetrekareye 202 saç teli olduğu belirlenen genç adam, ''Dünyanın en kıllı yüzüne sahip insanı'' seçildi.

Dünya rekoru kırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Patidar, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık çok az kişi bana kötü davranıyor. Kendimi seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.