Hindistan'da festival rekor kırdı: 640 milyon kişi katıldı!

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Hindistan'da dünyanın en büyük dini buluşması, tam 6 haftadır sürdü.

Katılımcıların sayısı yüz milyonları buldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİNİ FESTİVALİ

Dünyanın en büyük dini organizasyonu olan Kumbh Mela festivali sona erdi.

640 MİLYON KİŞİ KATILDI

Festivale kutsal sayılan Ganj ve Yamuna Nehri'nin birleştiği Prayagraj ev sahipliği yaptı.

13 Ocak'tan beri süren festivalde katılımcıların sayısı 640 milyonu aştı.

HİNDİSTAN'IN İZDİHAM FACİASI

Ancak izdihamlar festivale gölge düşürdü. 29 Ocak'ta çıkan izdihamda 30 kişi öldü, yine bu ay içinde festivalin düzenlediği kentte gitmeye çalışanların treni yakalamaya çalışması üzerine başkent Yeni Delhi'de çıkan izdihamda 18 kişi öldü.

Bu izdihamlara karşın festival genel olarak başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi partisinin imajını güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

144 YILDA BİR ORGANİZE EDİLİYOR

"Festivallerin festivali" olarak bilinen Kumbh Mela, 12 yılda bir düzenleniyor.

Bu yılki festival ise Maha Kumbh Mela olarak biliniyor ve 144 yılda bir organize ediliyor.

Kumbh Mela, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.