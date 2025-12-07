Hindistan'da gece kulubünde 25 kişinin öldüğü yangının çıkış anları

- Hindistan'ın Goa eyaletindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi öldü.
- Yangının tüp patlaması sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor.
- Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yangının ilk anlarına ait görüntüler yayımlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hindistan'da yangın felaketi...
Ulusal basınında yer alan haberlere göre, Goa'daki ünlü gece kulüplerinden birinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ölenlerden 4'ünün turist, 14'ünün kulüp çalışanı olduğu, ölümlerin çoğunun duman zehirlenmesinden kaynaklandığı bildirildi.
YANGININ İLK ÇIKIŞ ANLARI
Yangının mutfağın yakınındaki tüpün patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.
Olayla başlatılan ilgili soruşturma sürerken, yangının ilk çıkış anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.