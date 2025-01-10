Hindistan'da hava kirliliği alarmı: Görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü

İHA

Dünyanın en kirli havasına sahip ülkelerden biri olan Hindistan'da kirlilik en üst seviyeye ulaştı.

Başkent Yeni Delhi'de yoğun sis ve hava kirliliği, sosyal hayatı adeta felç etti.

Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düşmesiyle trafikte aksamalar meydana geldi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Delhi Uluslararası Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, uçuşlarda düşük görüş mesafesi nedeniyle gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandı.

HAVA KİRLİLİĞİ 'TEHLİKELİ' SEVİYEDE

Hindistan Meteoroloji Dairesi Hindistan Meteoroloji Servisi (IMD), mevcut hava şartları nedeniyle başkent için turuncu uyarı yayınlarken, Delhi'deki birçok bölgede hava kirliliğinin "tehlikeli" seviyede olduğu ifade edildi.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.