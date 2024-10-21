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Haber Merkezi

Hindistan'ın Bihar​ eyaletinin Bhagalpur kentinde yaşanan bir olay, görenleri şaşkına çevirdi.

Prakash Mandal isimli bir adam, dünyanın en zehirli türlerinden Russell engereği tarafından ısırıldı.

Ancak Mandal'ın bu duruma verdiği tepki, alışılmışın çok dışındaydı.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ TÜRLERİNDEN BİRİ ISIRDI

Kendisini ısıran yılanı boynuna sararak hastaneye giden Mandal, hastanede korku ve paniğe yol açtı.

Acil serviste yılanla görüntülenen adam, kendisini ısıran yılanı yakaladığını söyledi.

Uzun süre yılanı bırakmayan Mandal, sonunda doktorların ısrarı üzerine sürüngeni serbest bıraktı ve tedaviye alındı.

BOYNUNA SARDI: HASTANEYE GİTTİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre, Hindistan'da yılan ısırıkları ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak göze çarpıyor.

Son yıllarda çok sayıda kişi bu nedenle hayatını kaybetti.

Özellikle Russell's engerek yılanı, krait ve kobra türleri en tehlikeli yılanlar arasında sayılıyor.