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Hindistan’da kaçak havai fişek üretimi yapılan evde patlama

Hindistan’da kaçak havai fişek üretimi yapılan evde patlama

Kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.