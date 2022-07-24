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    Hindistan’da kaçak havai fişek üretimi yapılan evde patlama

    Kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
    • 24.07.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 15:59
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    Hindistan’da kaçak havai fişek üretimi yapılan evde patlama

    Hindistan’ın Bihar eyaletinin Chapra şehrinde kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde patlama meydana geldi.

    Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklanırken, 10’dan fazla kişinin ise enkaz altında kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

    Can kaybı artabilir

    Yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirirken, olayda can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini de ifade etti.

    Patlama nedeniyle 3 katlı ev yıkılırken, patlamanın sesinin yaklaşık 2 kilometre öteden duyulduğu öğrenildi.

    Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    İHA’nın haberine göre olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Bu arada adli tıp uzmanlarının da bölgeye sevk edildiği açıklandı.

    Hindistan’da kaçak havai fişek üretimi yapılan evde patlama VİDEO

    Hindistan’da kaçak havai fişek üretimi yapılan evde patlama #1

    Hindistan’da kaçak havai fişek üretimi yapılan evde patlama #2


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