Hindistan'da lokomotif ve vagon arasında sıkışan işçi öldü

Haber Merkezi
Hindistan'da feci bir olay meydana geldi.
Bihar eyaletinde bulunan Barauni İstasyonu'nda çalışan 25 yaşındaki Amar Kumar, bir trenin bozulması sonucu tamir işlemi için raylara indi.
Kumar'ın tamiri sırasında vatman, işlemin bittiğini sanarak manevra yapmaya çalıştı.
O sırada korkunç bir kaza yaşandı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Amar Kumar, trenin hareket etmesiyle lokomotif ile vagon arasındaki tamponlara sıkışarak feci şekilde can verdi.
Ölen çalışanın ailesi, kazanın personel ihmali nedeniyle gerçekleştiğini öne sürerken, otopsi yapılmasına da izin vermediklerini belirtti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Doğu Merkez Demiryolları yetkilileri, olayla ilgili üst düzey bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.
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