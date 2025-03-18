Hindistan'da Müslüman karşıtı protestolarda Kur'an yakıldı iddiası

AA

Birçok dinin birlikte yaşadığı Hindistan'da sokaklar karıştı.

Maharashtra eyaletinde bulunan Babür İmparatorluğu hükümdarı Evrengzib'e ait türbenin yıkılmasını talep eden Müslüman karşıtları, protesto düzenledi.

Binlerce kişinin sokağa döküldüğü protestolar, Müslümanlık karşıtı eylemlere dönüştü.

KUR'AN-I KERİM YAKILDI İDDASI

Protestolar sırasında Kur'an-ı Kerim yakıldığına ilişkin söylentiler ortaya atıldı.

Bunun üzerine göstericiler ile Müslümanlar arasında arbede çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gruplar arasında çıkan arbede sırasında, araçlar ateşe verilirken bazı ev ve iş yerleri de tahrip edildi.

Emniyet yetkilileri, 12 polisin yaralandığını, 50'den fazla göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Nagpur'da asayişi sağlayabilmek için kentin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden emniyet yetkilileri, yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını ifade etti.

Emniyet yetkilileri, durumun kontrol altında olduğuna dair bölge sakinlerine güvence verdi.

"OLAYIN SORUMLULARI DIŞARIDAN GELDİ"

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Maharaştra Eyaleti Azınlık Komisyonu Başkanı Pyare Khan, olayın sorumlularının Nagpur sakinleri olmadığını, aksine "toplumsal uyumu ile bilinen" kentte huzursuzluk çıkarmak amacıyla dışarıdan gelen kişiler olduğunu ileri sürdü.

Maharaştra Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, polisin olayın önceden planlanıp planlanmadığını araştırdığını belirtti.